Пашинян угрожает «Газпрому»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пригрозил сотрудникам компании «Газпром Армения» уголовными делами в том случае, если подтвердится информация, что руководство заставляет их ходить на митинги. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, поступает много сигналов о том, что руководство компании приводит или вынуждает идти на митинги, или заставляет избрать кого-то (на парламентских выборах 20 июня).

«Если есть такие факты, мы ими займемся. Надеюсь, что эти факты не подтвердятся, так как если они подтвердятся, это будет означать что-то другое. Это будет иметь очень тяжелые последствия», — сказал премьер-министр в ходе встречи со своими избирателями.

Пашинян подчеркнул, что любой сотрудник, который «займется такой деятельностью, до 15 июля, как минимум, будет уволен». Также он упомянул о привлечении к уголовной ответственности. «Я не понял, «Газпром Армения» может работать против правительства и народа Армении? Чтобы даже не думали об этом, вас будут судить группами, пачками», — отметил он.

После этого в пресс-службе компании заявили, что они являются аполитичной организацией, поэтому «никоим образом не вовлечены в предвыборные процессы», передает агентство Sputnik.