Эрдоган встретился с турецкими военными Мониторингового центра в Агдаме фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с турецкими военнослужащими, действующими в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе. Соответствующая информация опубликована на официальной странице Администрации президента Турции в Twitter.
Совместный турецко-российский мониторинговый центр начал свою деятельность 30 января этого года.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Azerbaycan Görev Grubunda yer alan askerleri kabul etti. pic.twitter.com/HQj1QbD8hT— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 16, 2021
Президент Турции находится с официальным визитом в Азербайджане. В его рамках Реджеп Тайип Эрдоган накануне посетил город Шуша, где подписал Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Турцией и Азербайджаном. В среду турецкий президент выступил в Милли Меджлисе.