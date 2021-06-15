Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с турецкими военнослужащими, действующими в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе. Соответствующая информация опубликована на официальной странице Администрации президента Турции в Twitter.

Президент Турции находится с официальным визитом в Азербайджане. В его рамках Реджеп Тайип Эрдоган накануне посетил город Шуша, где подписал Шушинскую декларацию о союзнических отношениях между Турцией и Азербайджаном. В среду турецкий президент выступил в Милли Меджлисе.

