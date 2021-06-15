Какие ковид-требования выдвинуты предприятиям сферы услуг в Азербайджане

Обнародованы мероприятия, которые нужно осуществить на предприятиях сферы услуг в рамках борьбы с COVID-19. Это нашло отражение в «Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных сферах торговли и услуг, офисах», утвержденных решением №01 от 7 июня 2021 года заместителя министра здравоохранения Азербайджана, главного санитарного врача республики.

Согласно документу, как минимум 80% работников предприятий сферы услуг должны иметь «сертификат о вакцинации» или «сертификат иммунитета». На предприятиях должен быть назначен сотрудник, ответственный за соблюдение данных методических указаний.

Сотрудников должны обеспечить одноразовыми салфетками, достаточным количеством медицинских масок и перчаток (в необходимых сферах), с учетом того, что работники предприятий сферы услуг в течение дня тесно контактируют со многими людьми, они должны правильно использовать маски, дезинфекторы. Также должна быть установлена специальная тара для использованных медицинских масок, утилизация таких отходов должна проводиться в соответствующем порядке.