Путин и Байден договорились вернуть послов

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с американским лидером Джо Байденом о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен», — сказал российский лидер журналистам по итогам саммита России — США, передает «Газета.ру».

Путин уточнил, что послы «возвращаются к месту своей службы».