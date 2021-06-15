Открытие Турцией новых запасов газа в Черном море имеет стратегическое значение. Как сообщает Anadolu, об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета директоров SOCAR Turkey (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR) Вагиф Алиев.

«Теоретически мы можем сотрудничать с Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO) в области разработки и добычи с месторождений. Это входит в сферу наших профессиональных интересов», - сказал Алиев.

По его словам, самые крупные иностранные инвестиции SOCAR вложены в Турцию, их объем достиг 16,5 миллиарда долларов.

«SOCAR имеет большой опыт в вопросе разведки нефтяных и газовых месторождений, а также бурения в морях. Черное море ввиду своей глубины и интенсивности волн может не подойти для установки традиционной платформы. Однако добыча может быть налажена с привлечением новых технологий, в том числе без непосредственного участия в процессе людей», - отметил представитель SOCAR Turkey.

Алиев обратил внимание на стратегическую важность обнаружения Турцией новых запасов газа в Черном море, напомнив о том, что SOCAR сотрудничает с TPAO по различным проектам с 1994 года и существует возможность оценить этот опыт в третьих странах.