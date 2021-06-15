Путин назвал Байдена конструктивным и взвешенным человеком

Президент России Владимир Путин назвал своего американского коллегу Джо Байдена очень конструктивным, взвешенным и опытным человек. По оценке Путина, главы двух государств «в целом говорили на одном языке».

«Байден очень конструктивный, взвешенный, очень опытный. Он вспоминал немножко о своей семье и так далее, о чем мама с ним говорила, это важные вещи. Они не имеют прямого отношения к делу, но показывают его уровень и качество моральных ценностей, это привлекательно. Мне кажется, мы в целом говорили на одном языке. Это не значит, что мы должны заглядывать в душу, глаза и клясться, совсем нет»,— приводит «Коммерсант» слова российского президента, которые он сказал на пресс-конференции по итогам саммита.