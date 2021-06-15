Фархад Мамедов, отдел информации 21:22

Российский бизнесмен азербайджанского происхождения, экс-сенатор Фархад Ахмедов продолжает создавать в Гёйчайском районе Азербайджана условия для открытия новых рабочих мест. Как стало известно haqqin.az, принадлежащее Ахмедову ЗАО AzNar расширило одноименное предприятие в Гёйчае и построило там 4-звездочный отель, ресторан, цех газированных и негазированных напитков, прачечную с химчисткой. На сданных в эксплуатацию 12 июня объектах создано более 100 новых рабочих мест. Отметим, что компания построила первый корпус фирменного отеля Nar на базе завода AzNar в 2019 году. Он был введен в эксплуатацию в рамках традиционного праздника граната, организованного в Гёйчае самим предпринимателем. А теперь открыт и второй гостиничный корпус.

Отель Nar является центром туризма и отдыха компании AzNar. Для гостей здесь созданы максимально комфортные условия. Дизайнерски оформленный интерьер выполнен в теплых светлых тонах с включением традиционных национальных изображений граната - символа Гейчайского района. Оснащение отеля отвечает всем современным требованиям гостиничной индустрии. Новый корпус позволил увеличить количество номеров в отеле до 81. В зависимости от потребностей клиенты могут размещаться в одноместных, двух- и трехместных номерах, а также в более просторных семейных и класса люкс. В будущем компания собирается увеличить количество номеров еще на 45-50. При отеле работают рестораны La Veranda и La Terras, также оформленные в национальном стиле и оснащенные современным оборудованием. А в ближайшие месяцы здесь появится спа-центр с сауной, турецким хамамом, лечебными гранатовыми и грязевыми ваннами, а также кинотеатр, фитнес-центр, торговый центр и др.

Комплекс прачечной и химчистки компании Nar Laundry на сегодняшний день самый большой в регионе. Он оборудован последними техническими новинками в этой сфере от бельгийских компаний IPSO, итальянских Realstar, SidiMondial, Artmeck. Это одни из лучших брендов для индустрии стирки и чистки в мире. Производственная мощность центра составляет 2 тонны белья в сутки. Прачечно-химчистный центр Nar Laundry будет обслуживать не только гостей отеля Nar, но и другие компании и предприятия общественного питания.

12 июня компания также открыла новый ресторан под названием «Погреб». Он расположен на территории парка, имеет открытую на природе площадку и может одновременно обслуживать до 80 гостей.

ЗАО AzNar сдало в эксплуатацию и цех по производству газированной и негазированной воды, напитков и лимонада. Здесь использовано оборудование итальянской компании Ferrari. На создание этой производственной линии было инвестировано около 10 миллионов манатов. После очистки по самой современной технологии здесь оскществляется розлив родниковой воды Aria (из исмаиллинских источников). Перед фасовкой вода очищается от микроорганизмов под ультрафиолетовыми лампами и дополнительно стерилизуется озонированием. Компания ежедневно проводит микробиологические анализы для измерения качества воды, и все оборудование работает с соблюдением правил гигиены. Цех также будет разливать лимонады нового бренда компании Bellissimo.

Вместе с тем, если раньше на заводе AzNar функционировали только три линии для приема и переработки исключительно плодов граната, то в настоящее время для производства сока смонтированы линии для яблок, айвы, моркови, свеклы, винограда. Компания AzNar начала свою деятельность 15 лет назад как предприятие по производству соков, поставляя экологически чистый продукт под брендом Grante на местные и зарубежные рынки. Затем предприятие расширило свое производство и начало выпускать и другие напитки. Сейчас это различные соки и компоты под брендом Grante, а также широкий ассортимент вин и водок Təmiz buz, Zəngəzur, Zimoff. За 15 лет деятельности ЗАО AzNar превратилось из монопредприятия по производству фруктовых соков в многопрофильный производственно-сервисный комплекс. Новые объекты, которые вводятся в эксплуатацию в настоящее время, переводят его деятельность на качественно новый уровень, предоставляя широкие перспективы для развития. Как отмечается в сообщении компании, в будущем планируется еще больше увеличить инвестиции в этот регион и превратить ЗАО AzNar в региональный многопрофильный кластер с центром в Гёйчае.

В перспективе компания планирует развивать в регионе туристический бизнес, открыть региональную поликлинику и оздоровительный центр, которые будут оказывать населению услуги по доступным ценам, организовывать школы по подготовке IT-специалистов и обслуживающего персонала, которых в настоящее время на рынке труда не хватает, и др. А главная цель - поддержка социально-экономического развития региона, создание дополнительных рабочих мест, развитие инфраструктуры. Отметим, что Фархад Ахмедов направляет свои инвестиции в основном в регионы Азербайджана. За счет инвестиций бизнесмена на территории Исмаиллинского района создан многопрофильный сельскохозяйственный комплекс, куда входят рыбоводческое, овцеводческое и пчеловодческое хозяйства, виноградники, яблоневые сады, где выращивают знаменитый яблочный сорт «гызылахмед», и многое другое. Агрокластер, которым управляет ООО Kənd, дочерняя компания ЗАО AzNar, уже создал рабочие места для сотен жителей Исмаиллы и прилегающих районов.