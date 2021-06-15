Лятифу Набиеву вменяют в вину получение взяток и вынесение несправедливых приговоров во время работы судьей. В 2003 году коллегия Верховного суда приняла в отношении него дисциплинарные меры и официально выразила протест в связи с многочисленными нарушениями по рассматриваемым им делам. А в 2008 году распоряжением президента страны за получение взятки судейский статус Набиева был досрочно прекращен.

Процесс по делу Лятифа Набиева, долгие годы являвшегося судьей Бакинского апелляционного и Сураханского районного судов, уже несколько месяцев проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Подсудимому предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере), 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК АР.

Бывший судья, обманывавший даже своих родственников и знакомых при покупке ими земельных участков, уличенный в растрате денег при создании совместного с другими гражданами бизнеса, ранее категорически не признал себя виновным, заявляя, что ни у кого денег не брал. Однако на судебном процессе он подтвердил получение определенной суммы от своего дальнего родственника Азада Ибрагимова.

Ибрагимов - один из двух потерпевших по делу бывшего судьи. Он работал за рубежом и, по его свидетельским показаниям, передал Набиеву в общей сложности 250 тысяч долларов, чтобы купить земельный участок в Баку на берегу моря. Набиев в те годы занимал должность судьи в Бакинском апелляционном суде, а затем был назначен судьей Сураханского районного суда.

«Работая в Турции, я отправил ему деньги для покупки земли у моря в районе Бузовна или Бильгя. Лятиф - родственник жены моего брата, мы с ним тесно общались, и я ему доверял. Однако на следствии он утверждал, что деньги я отправил не ему, а своему покойному брату Аббасу. Это ложь. Он тогда по телефону уверял меня, что все нормально, участок у моря скоро будет приобретен», - заявил на суде Азад Ибрагимов.

В ходе процесса бывший судья не стал отрицать, что получил от Ибрагимова деньги, но в свое оправдание заявил, что передал их Али Абдуллаеву, который работал тогда в Госкомимущества. «Сумма, которую требуют от меня, у Абдуллаева...» - утверждал Набиев.

Второй потерпевший по делу Набиева - Рустам Абдуллаев, выступая в суде свидетелем, также заявил, что бывший судья обманул его на крупную сумму.

«Мы с ним договорились вместе вложить деньги в работы, связанные со строительством газовых, водопроводных и канализационных линий в Уджарском, Кюрдамирском и Исмаиллинском районах. С июня 2012 года Набиев взял у меня и моих родственников в общей сложности около 60 тысяч долларов, однако оставил их у себя, ни в какое производство не вложив. Поскольку мы ждали прибыли, то много раз спрашивали у судьи, как идут дела, когда начнем получать проценты с вложенных денег. Но Набиев постоянно приводил какие-то причины якобы задержки работ. То он должен получить от строительной компании «Аккорд» 200 тысяч манатов, то вскоре станет родственником Кабиры ханум, владелицы торгового центра «Бина», и она задействует его и нас в своих строительных проектах. Успокаивал, утверждая, что совсем скоро будем работать вместе и получим хорошие деньги. В общем, все будет супер», - рассказал Р. Абдуллаев.

Статьи, по которым экс-судье предъявлено обвинение, предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Однако в ходе следствия и судебного рассмотрения к Набиеву не стали применять меру пресечения в виде заключения под стражу.