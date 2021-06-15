В Лачине погибли азербайджанские пограничники

16 июня около 16:40 на участке сводной пограничной дивизии “Губадлы” пограничных войск Государственной пограничной службы произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Госпогранслужбе, при возвращении из погранично-боевых пунктов в воинскую часть грузовой автомобиль МАЗ, потеряв управление, упал в придорожный овраг у села Джиджимли Лачинского района.

Согласно сообщению, в результате погибли находившиеся в автомобиле военнослужащие - старший лейтенант Насибов Эльмаддин Сулейман оглу и прапорщик Джамаллы Джамал Вилаят оглу.

В связи с инцидентом совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводятся мероприятия по предварительному расследованию.