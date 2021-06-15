Турция представила новый морской беспилотник

На промышленной ярмарке в Эскишехире турецкие инженеры компаний UAVERA и Coşkunöz Defense and Aviation показали военным свой новый БПЛА, который может занять полноценное место в составе палубного авиакрыла.

Турецкий беспилотник работает за счет электрического двигателя, который исключает необходимость длинной взлетно-посадочной полосы или морской катапульты для придания импульса стартующему с борта корабля аппарату. Для его взлета или приземления достаточно небольшой площадки 5x5 м.

Новая технология позволит использовать беспилотник Çağatay CGT50 в качестве аналога палубной авиации.

Çağatay CGT50 предназначен для проведения миссий с опасными зонами посадки-взлета. По заявлениям инженеров, новый турецкий БПЛА будет иметь до 6 часов автономной работы, со средней скоростью более 100 километров в час. Потолок (высота полета) достигает 5 километров. Управление осуществляется оператором через спутниковую систему. Çağatay CGT50 способен принять на борт до 5 килограммов боевой нагрузки.