В мероприятии по этому поводу приняли участие официальные лица провинции, общественно-политические деятели, а также представители пакистанских СМИ.

По инициативе посольства Азербайджана в Пакистане проспект в университетском городке Пешавара, столицы провинции Хайбер-Пахтунхва, назван в честь великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, сообщили в азербайджанском дипведомстве.

Посол Али Ализаде отметил, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2021 год объявлен Годом Низами Гянджеви, и подробно проинформировал участников мероприятия об азербайджанском поэте.

Посол также поблагодарил правительство и народ Пакистана за их приверженность дальнейшему сотрудничеству, за поддержку и решимость расширять двусторонние связи, добавив, что открытие проспекта Низами Гянджеви в историческом городе Пешавар является проявлением готовности обеих стран укреплять узы дружбы и братства между Азербайджаном и Пакистаном.