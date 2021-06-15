Ученые определили, что заставляет людей чихать

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете выяснили, что за процесс чихания отвечают участки головного мозга, не связанные с дыханием. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell, пишет Eurekalert.

Отмечается, что область в центральной нервной системе, вызывающую чихание, определили более двадцати лет назад, однако до сих пор очень мало было известно о том, как работает рефлекс чихания на клеточном и молекулярном уровнях.

Авторы исследования впервые идентифицировали определенные клетки и белки, которые контролируют чихание. Как отметила руководитель исследования доктор Цинь Лю из Медицинской школы Вашингтонского университета, понимание того, что заставляет нас чихать, в частности, как нейроны ведут себя в ответ на аллергены и вирусы, поможет создать методы лечения, способные замедлить распространение инфекционных заболеваний.

В ходе лабораторного исследования ученые провоцировали чихание у мышей, воздействуя аэрозолями, содержащими гистамин или капсаицин – острые соединения, полученные из перца чили. Наблюдая за реакцией нервных клеток на капсаицин, они сначала идентифицировали небольшую группу нейронов, связанных с чиханием, а затем выявили молекулы, нейропептиды, которые передают сигналы чихания этим нервным клеткам.

Оказалась, что для возникновения чихания необходима молекула нейромедин B (NMB). Удалив у мышей чувствительные к NMD нейроны в той части нервной системы, которая отвечает за чихание, исследователи заблокировали этот рефлекс.

Подчеркивается, что нейроны, вызывающие чихание, не находятся ни в одной из известных областей мозга, связанных с дыханием, но они соединены с этими областями через свои аксоны.

Авторы также обнаружили, что могут вызвать рефлекс чихания без внешних раздражителей, воздействуя на определенную область мозга мышей с помощью пептида NMB.

Поскольку многие вирусы, в том числе SARS-CoV-2, распространяются в основном аэрозольно, исследователи предложили разработать препарат, подавляющий выработку молекулы NMB, которым смогут пользоваться инфицированные люди.