Путин рассказал об итогах встречи с Байденом

Глава российского государства ответил на вопросы 18 журналистов: 11 представляли российские СМИ, семь - иностранные. ТАСС собрал главное из того, что сказал российский лидер.

По его словам, лидеры договорились о возвращении послов в столицы двух стран и начале консультаций по широкому спектру вопросов - от дипломатических отношений до стратегической стабильности.

Первый с 2018 года саммит Россия - США прошел в Женеве конструктивно и даже с "зарницами доверия", а вот рассуждать о каком-то "счете на табло" не стоит. Об этом заявил в среду журналистам президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом.

"Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности... У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен".

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его - дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его промелькнули".

Лидеры России и США не стали приглашать друг друга в гости: "Для таких поездок, таких встреч, таких визитов должны созреть условия".

Никаких "новых иллюзий" по итогам встречи не появилось: "У меня и старых-то не было... Иллюзий никаких нет и быть не может".

"Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза там и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет".

"Если бы вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно".

Лидеры договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон: "Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера".

Также МИД России и Госдепартамент начнут консультации по всему "комплексу взаимодействия на дипломатическом треке".

Москва и Вашингтон начнут консультации по стратегической стабильности под эгидой Госдепартамента и МИД РФ: "На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире... Мы эту ответственность осознаем".

"Мы договорились о том, что мы начнем на этот счет (кибербезопасности - ред.)консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно".

Лидеры США и России обсуждали тему обмена заключенными: "Там могут быть найдены определенные компромиссы".

"В целом нам понятно, о чем говорят наши американские партнеры, и им понятно, о чем мы говорим, когда речь заходит о красных линиях. Но должен сказать откровенно, далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить, мы до этого, конечно, не дошли".

Тема ответа Байдена на вопрос, "убийца" ли Путин, обсуждалась еще до саммита по телефону: "Президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили".

"...Все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены, они народ изобретательный, что они еще там напридумывают, я не знаю".

При этом США от антироссийских санкций потеряли не меньше, чем Россия. "Да, это повлияло на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития РФ, но ничего критического здесь нет".

Украина обсуждалась, однако не "очень подробно". "Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения".

Россия придерживается того, что у нее только одно обязательство по Украине - способствовать реализации минских соглашений. "Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения".

Тема вступления Украины в НАТО "затрагивалась мазком": "Здесь, пожалуй, нечего обсуждать".

Россия и США должны сотрудничать в Арктике, и Москва готова "оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути". Озабоченности Вашингтона относительно милитаризации Арктики "не имеют под собой абсолютно никаких оснований": "Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе".

"Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году... Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают".

Россия сочувствует американцам из-за беспорядков 2020 года и не хочет повторения подобного на своей территории. "И [мы] сделаем все для того, чтобы этого не допустить".

"Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе".