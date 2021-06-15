В Японии создали съедобные маски для защиты от коронавируса
В экспериментальной лаборатории Goku no Kimochi The Labo в Японии создали маски из дынного хлеба, который выпекает популярная в стране сеть магазинов. Изделие имеет форму лепешки, крепится к лицу с помощью завязок, как обычная маска.
Маска была успешно протестирована в Исследовательском институте Unitika Garmentec на качество ИСЗ. Результаты теста показали, что хлебная маска обеспечивает несколько лучший уровень защиты от инфекций, нежели обычные маски. Поэтому эксперты подтвердили, что ее можно использовать в соответствующих целях.
В продажу "вкусная" защита для лица поступила 10 июня.