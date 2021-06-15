Шенол Гюнеш: «У Турции практически нет шансов на выход из группы»

«Соперник был хладнокровнее, забил два гола и выиграл, - говорит Шенол Гюнеш. - Как и в первом матче, мы вновь будто пребывали в прострации. Жаль. Хотели лучше сыграть на этом турнире. Думали победить, но даже вничью не сыграли. Шансов мало у нас, а учитывая плохую разницу забитых и пропущенных мячей, можно сказать, что их практически нет. Если бы сегодня сыграли хотя бы вничью, то шансы были бы.

Мы очень часто теряли мяч. Легко отдавали его, а потом тратили много сил, чтобы отнять. В начале матча не смогли ничего противопоставить сопернику. Потом заиграли лучше, но этого было мало.

Понимаю, что ваши ожидания были выше. Эти ожидания создала наша команда. Но мы не смогли набрать очков и даже забить».