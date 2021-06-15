Путин и Байден обменялись подарками

Стало известно, какие подарки преподнесли друг другу президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время своей первой очной встречи в Женеве.

Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки.

По словам источника CNN, очки – марки Aviator, из тех, в которых был не раз замечен сам Байден, передает РИА Новости.

Путин, в свою очередь, подарил Байдену письменный набор хохломы «Москва», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.