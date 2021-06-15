Серж Саргсян показал документ: 1064 пропавших без вести солдат в войне против Азербайджана

Армянские СМИ пишут, что офис Саргсяна опубликовал документ, в котором указано число пропавших без вести. Этот документ был направлен Фондом страхования военнослужащих вице-премьеру Мгеру Григоряну и министру труда и социальных вопросов Месропу Аракеляну.

Экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что число пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Карабах е составляет 1064 человека.

Согласно документу, количество пропавших без вести не 321, как заявлял ранее Никол Пашинян, а почти втрое больше - 1 064. Их семьям выплачена компенсация в размере 500 миллионов драмов (порядка 970 тысяч долларов).

Саргсян заявил, что документ находится в его телефоне и будет выложен в общий доступ.

По данным армянских госструктур, на 14 апреля подтвержденное число погибших во время войны в Карабахе составило 3 621 человек.