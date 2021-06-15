Лучший игрок матча Гарет Бэйл: «Турция сыграла хорошо, но Уэльс был лучше»

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж и лучший игрок матча с Турцией Гарет Бэйл прокомментировали на онлайн- пресс-конференции на Бакинском Олимпийском стадионе победу валлийской команды (2:0) в матче Евро-2020.

«Очень горжусь игроками. Большего я не мог и желать, - заявил Роб Пейдж. - Играли против хорошей сборной Турции. Сегодня мы сыграли лучше, чем в первой игре со Швейцарией.

В конце играли в пять защитников. Турция оказывала давление на нас. Мы создали сегодня много шансов, чтобы забить. Были хорошо настроены. Постараемся хорошо сыграть и с Италией. Сегодня мы проявили командный дух. Этого не отнять.

Атмосфера на стадионе? Нам неважно, сколько зрителей было на стадионе и сколько будет в Риме во время нашего матча с Италией. 30 или 60 тысяч - неважно. Мы не боимся. Я сказал сегодня команде, чтобы она не огорчала наших болельщиков, и мы сыграли здорово.

Без голевых передач Гарета Бэйла мы бы не смогли сегодня победить. Да, он не забил пенальти. Но без него мы бы не выиграли.

После игры мы все обнялись. Это Гарет как лидер команды создает такие моменты. Это говорит о командном духе, и это только начало».

Гарет Бэйл сказал следующее:

«У нас хорошие шансы выйти из группы. Мы набрали 4 очка. Осталась одна игра – против Италии. Будет очень сложно. Насладимся сегодняшней победой и будем готовиться к игре с итальянцами.

Незабитый пенальти? Я просто слишком сильно ударил по мячу. Так бывает.

Хорошо, что мы смогли забить в первом тайме. Было тяжело. Турция – хорошая команда. Мы их уважаем. Турция сыграла хорошо, но мы сыграли лучше и сделали больше».