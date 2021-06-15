В Италии рекордная с 2005 года бедность

Число людей, проживающих в условиях абсолютной бедности в Италии (ниже месячного дохода от 569,56 евро до 839,78 евро на человека в зависимости от области страны), в прошлом году оказалось самым высоким с 2005 года, когда начали вести такую статистику. Такие данные приводит Национальный институт статистики.

Так, в 2020 году в условиях абсолютной бедности в Италии находились более 5,6 млн человек (9,4% от их общего числа) и чуть более 2 млн семей (7,7%): это превышает показатели за 2019 год на 1,7 процентного пункта и 1,3 процентного пункта соответственно, сообщает ТАСС.

В середине мая стало известно, что размер госдолга Италии в марте текущего года побил очередной рекорд и впервые преодолел рубеж в 2,65 трлн евро. В сравнении с февралем суверенная задолженность Италии увеличилась сразу почти на 7 млрд евро до нового исторического максимума — 2,6509 трлн евро. Экономика Италии по итогам 2020 года сократилась на 8,8-8,9%, согласно предварительным данным Istat.