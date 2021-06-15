Байден рассказал об итогах переговоров с Путиным

«Я не говорю, что мы договорились о каких-то вещах, что это будет работать. Я говорю, что у нас есть хорошие перспективы улучшить отношения, не сдвинувшись с наших позиций и не отступив от наших принципов. Я дал Путину понять, на каких позициях стою я, чего мы можем достичь и как мы будем реагировать на нарушения по отношению к США. Мы узнаем о том, договорились ли мы о чем-то или нет, через шесть месяцев. Это будет видно по тому, будут или нет приняты сторонами соответствующие решения».

«Думаю, что Путин меньше всего сейчас хочет новой холодной войны. Он по-прежнему считает, что мы хотим его сместить, но не думаю, что эта вера является его движущей силой».

«США предложили России список из 16 самых важных секторов инфраструктуры, против которых предлагается запретить кибератаки».

«Последствия возможной смерти Навального в колонии будут разрушительными для России. Я очень четко сказал президенту Путину, что мы будем поднимать вопросы о фундаментальных правах человека, потому что это является нашей основой, это является самоочевидным».

«Американский бизнесмен (Майкл Калви) долгое время находится под домашним арестом. И я ему (Владимиру Путину) сказал: если вы хотите, чтобы американские бизнесмены инвестировали в Россию — отпустите его на свободу, измените динамику ситуации. Я также поднял вопрос о наших американцах — Треворе Риде и Поле Уилане».

«Это нелепое сравнение (речь идет о сравнении Путиным протестов в России и захвата Капитолия в США). С одной стороны, преступники вламываются в Капитолий, убивают офицера, а здесь люди, которые выступают с защитой своих прав».