Леонид Швец, автор haqqin.az 16 июня 2021, 23:52

Переговоры в Женеве президентов США и России не принесли никаких сенсаций. Они и не могли их принести. Очень показателен тайминг встречи. В узком составе, в присутствии министров иностранных дел Владимир Путин и Джо Байден говорили меньше двух часов: начав в половине третьего, уже к 16:20 президенты закончили разговор.

После перерыва в расширенном формате, с участием прочих членов государственных делегаций, пообщались еще часок. Это в целом соответствовало предварительному графику саммита, что означает, что по ходу беседы не возникло важных смысловых узлов, над которыми появилась бы необходимость поработать детальнее. Нередко такие ситуации возникают во время коммуникации государственных лидеров, но не в этот раз. Дело в том, что за последние годы Россия очень далеко ушла по пути антизападной риторики в целом и антиамериканской, в частности. Это едва ли не базовая составляющая официальной позиции Кремля. Противопоставление России Западу и противостояние ему выступают в качестве особой российской миссии в глобальном мире. Здесь не может быть послабления или смягчения, поскольку это означало бы в какой-то мере отказ от собственного предназначения. Путин слишком много сделал для того, чтобы такая позиция укоренилась, и было бы странным ожидать, что он от нее откажется. Тем более странным был бы такой отказ сейчас, когда российский лидер добился своего и убедил Запад в том, что Россия является его настоящим антагонистом.