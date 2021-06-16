Саммит, который очень ждали, но от которого не ждали ничего по горячим следам
Переговоры в Женеве президентов США и России не принесли никаких сенсаций. Они и не могли их принести.
Очень показателен тайминг встречи. В узком составе, в присутствии министров иностранных дел Владимир Путин и Джо Байден говорили меньше двух часов: начав в половине третьего, уже к 16:20 президенты закончили разговор.
После перерыва в расширенном формате, с участием прочих членов государственных делегаций, пообщались еще часок. Это в целом соответствовало предварительному графику саммита, что означает, что по ходу беседы не возникло важных смысловых узлов, над которыми появилась бы необходимость поработать детальнее. Нередко такие ситуации возникают во время коммуникации государственных лидеров, но не в этот раз.
Дело в том, что за последние годы Россия очень далеко ушла по пути антизападной риторики в целом и антиамериканской, в частности. Это едва ли не базовая составляющая официальной позиции Кремля. Противопоставление России Западу и противостояние ему выступают в качестве особой российской миссии в глобальном мире. Здесь не может быть послабления или смягчения, поскольку это означало бы в какой-то мере отказ от собственного предназначения. Путин слишком много сделал для того, чтобы такая позиция укоренилась, и было бы странным ожидать, что он от нее откажется. Тем более странным был бы такой отказ сейчас, когда российский лидер добился своего и убедил Запад в том, что Россия является его настоящим антагонистом.
Именно потому, что Байден не имеет никаких иллюзий о возможности установить с российским лидером партнерские, доверительные отношения, американский президент и не мог ставить перед собой задачу снять напряженность между США и Россией. Все, на что можно рассчитывать в таких обстоятельствах, постараться взять эту напряженность под контроль, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Предметом договоренности может быть лишь рамка, в которую будет заключено взаимное недоверие, граничащее, а порой откровенно переходящее во вражду. Отсюда практически единственный конкретный результат встречи: решение вернуться к полноценным отношениям на уровне послов.
Напомним, посол Российской Федерации в США был отозван на родину еще 21 марта, а американскому послу в России Джону Салливану в Москве не раз намекали, что ему тоже надо бы вернуться домой. Отсутствие полноценных дипломатических контактов, конечно, не позволяет вовремя отреагировать на какие-то проблемные ситуации и само по себе несет большие риски, которых президенты решили все-таки избежать.
Отсутствие самой возможности принципиального прорыва к нормализации лишило женевский саммит интриги, и потому СМИ даже чрезмерно сосредоточились на каких-то внешних деталях встречи. Их можно понять: следующих переговоров лидеров США и России ждать придется долго. Слишком уж очевидно стало в этот раз, что говорить им, в общем, не о чем.