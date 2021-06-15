Названа неожиданная польза попкорна

Попкорн реабилитировали в глазах сторонников правильного питания. По данным ученых Скрантонского университета (США), содержащиеся в составе этого блюда полифенолы способны минимизировать перерождение клеток в раковые.

Полифенолы — это класс органических соединений с антиоксидантными свойствами. В воздушной кукурузе их такое количество, что она способна снизить риск появления разных видов рака, в частности груди и простаты, пишет «Росбалт» со ссылкой на египетский сайт Sasapost.

«Бонусом» от действия полифенолов будет затормаживание воспалений десен и меньшее образование зубного налета.

Еще одним полезным свойством попкорна исследователи назвали благотворное действие на сосуды, благодаря чему уменьшается угроза заработать ишемическую болезнь сердца. Поедание попкорна также не приведет к такому распространенному ныне осложнению, как диабет II типа. А благодаря наличию клетчатки попкорн способствует опорожнению кишечника, поддерживает здоровье пищеварительной системы и не дает сильно поправиться.

В то же время польза от попкорна снизится, если при жарке не жалели масла или соли.