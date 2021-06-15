В Азербайджане использование раздевалок в магазинах одежды запретили

В Азербайджане на объектах по продаже одежды запрещено использование раздевалок. Как сообщает АПА, это нашло отражение в «Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных сферах торговли и услуг, офисах»,

При продаже косметики и парфюмерии запрещается использование косметики, выделенной на пробу.

Согласно документу, при продаже золота и другой ювелирной и ломбардной деятельности руки необходимо продезинфицировать до и после прикосновения покупателя к предмету.