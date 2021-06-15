«Шушинская декларация зафиксировала новую действительность нашего региона, и выдвинутые ею условия, несомненно, будут оказывать влияние на обширное пространство - Европу, Ближний Восток, Переднюю и Центральную Азию. Практически на весь Евразийский континент», - сказал haqqin.az политолог Эльдар Намазов, комментируя итоги поездки Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу.

Как считает политолог, главное значение Шушинской декларации заключается в создании азербайджано-турецкого военного союза, который формируется в очень сложный период, когда старая система международной безопасности рухнула и строится новый мировой порядок.

Собственно, тесное военное сотрудничество двух стран началось намного раньше, считает он. С первых дней второй карабахской войны было ясно, чем она завершится. Азербайджанская армия сразу прорвала линию обороны армян в Карабахе с севера и юга, неуклонно продвигаясь вперед и освобождая оккупированные территории. И все это происходило при поддержки Турции, которая разместила в Азербайджане военные самолеты F-16 и предупредила мировое сообщество, что Азербайджан освобождает принадлежащие ему территории, и если какие-то третьи страны захотят вмешаться, то Анкара этого не допустит. Ни у кого не было сомнений, что Азербайджан одерживает победу, но в то же время все поняли, что Турция увеличивает свое геополитическое влияние в регионе.

«Еще во время продолжающихся боевых действий я сказал в интервью СМИ, что самые важные после распада СССР перемены в нашем регионе происходят сейчас, на наших глазах. Ближайшее десятилетие пройдет под знаком серьезного соперничества геополитических сил, и военная мощь будет играть ключевую роль в формирование нового миропорядка. В таких условиях создание азербайджано-турецкого военного союза означает качественное изменение ситуации во всем Евразийском регионе. Свидетельством тому и то, что после второй карабахской войны эксперты России, Украины, Прибалтики и других стран заявили, что азербайджанская армия является второй по силе после российской на постсоветском пространстве. И дело вовсе не в числе военнослужащих, а в качестве вооруженных сил. В эффективности военной машины, которая у нас оснащена сегодня самым современным оружием», - подчеркивает Э.Намазов.