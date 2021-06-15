Эльдар Намазов о духе «Шушинской декларации»: Если Армения воспрепятствует открытию Зангезурского коридора, Азербайджан закроет Лачинский коридор наше поле зрения
«Шушинская декларация зафиксировала новую действительность нашего региона, и выдвинутые ею условия, несомненно, будут оказывать влияние на обширное пространство - Европу, Ближний Восток, Переднюю и Центральную Азию. Практически на весь Евразийский континент», - сказал haqqin.az политолог Эльдар Намазов, комментируя итоги поездки Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу.
Как считает политолог, главное значение Шушинской декларации заключается в создании азербайджано-турецкого военного союза, который формируется в очень сложный период, когда старая система международной безопасности рухнула и строится новый мировой порядок.
Собственно, тесное военное сотрудничество двух стран началось намного раньше, считает он. С первых дней второй карабахской войны было ясно, чем она завершится. Азербайджанская армия сразу прорвала линию обороны армян в Карабахе с севера и юга, неуклонно продвигаясь вперед и освобождая оккупированные территории. И все это происходило при поддержки Турции, которая разместила в Азербайджане военные самолеты F-16 и предупредила мировое сообщество, что Азербайджан освобождает принадлежащие ему территории, и если какие-то третьи страны захотят вмешаться, то Анкара этого не допустит. Ни у кого не было сомнений, что Азербайджан одерживает победу, но в то же время все поняли, что Турция увеличивает свое геополитическое влияние в регионе.
«Еще во время продолжающихся боевых действий я сказал в интервью СМИ, что самые важные после распада СССР перемены в нашем регионе происходят сейчас, на наших глазах. Ближайшее десятилетие пройдет под знаком серьезного соперничества геополитических сил, и военная мощь будет играть ключевую роль в формирование нового миропорядка. В таких условиях создание азербайджано-турецкого военного союза означает качественное изменение ситуации во всем Евразийском регионе. Свидетельством тому и то, что после второй карабахской войны эксперты России, Украины, Прибалтики и других стран заявили, что азербайджанская армия является второй по силе после российской на постсоветском пространстве. И дело вовсе не в числе военнослужащих, а в качестве вооруженных сил. В эффективности военной машины, которая у нас оснащена сегодня самым современным оружием», - подчеркивает Э.Намазов.
Впервые в мировой практике азербайджанская армия использовала стратегию широкого применения в крупных войсковых операциях беспилотников, отмечает эксперт. Ранее БЛА применялись только как частный элемент борьбы с террористическими группами. То, что продемонстрировала азербайджанская армия, сейчас изучают в академиях НАТО, ОДКБ и др. Даже военные эксперты такой ведущей европейской страны, как Германия заявили, что ее армию могла бы постичь участь армянской, так как вооруженные силы ФРГ не имеют опыта войны нового поколения, в которой активно задействованы беспилотники, обеспечивающие господство в воздухе и нацеливание современных артиллерийских систем с лазерным наведением.
«И вот азербайджанская армия создает союз с турецкой армией, которая является второй по силе армией НАТО, уже успешно использовавшая передовые технологии во время боевых действий в Сирии и Ливии, - говорит политолог, - В свою очередь, Азербайджан, имеющий вторую по силе армию в СНГ, тоже пользуется все большим влиянием. Так что создание альянса двух стран является главным пунктом заключенной в Шуше декларации, и новый союз по своему военному потенциалу становится одним из значимых геополитических факторов на Евразийском континенте».
Говоря о пункте декларации, связанном с открытием Зангезурского коридора, Намазов напоминает, что в подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее соглашение входят два транспортных коридора - Лачинский и Зангезурский, соединяющий Нахчыванскую Автономную Республику с материковым Азербайджаном через Мегри.
«Существуют элементарные правила международных соглашений: если в документе упоминаются оба коридора, то или они оба должны работать или оба будут закрыты. Невозможно представить себе ситуацию, при которой Лачинский коридор функционирует, а Зангезурский нет. Открытие Зангезурского коридора - неизбежное событие, и Шушинская декларация еще раз на это указывает. Подчеркивается и намерение Турции и Азербайджана использовать этот коридор для укрепления своего экономического, торгового, военного и другого сотрудничества. Вместе с тем в силе остается и оценка экспертов Зангезурского коридора как важной транспортной артерии для самой Армении, а также для Ирана и России. Поэтому все разговоры в Армении о том, что Ереван не должен допустить открытия этого коридора, не следует принимать всерьез. Ереван давно подписал с Москвой соглашение, по которому внешние границы Армении контролируется пограничными войсками ФСБ России. И ответственность за открытие Зангезурского коридора лежит в том числе и на России. В свете этого обстоятельства заявления армянских политиков, ставящих под сомнение открытие Зангезурского коридора, выглядят нелепыми, оторванными от реальности», - считает Намазов.