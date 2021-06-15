ВОЗ изучает новый вариант коронавируса

Всемирная организация здравоохранения изучает вариант коронавируса, впервые выявленный в Латинской Америке и получивший название "лямбда".

Deutsche Welle пишет, что эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть заразнее обычного вируса и представляет большую угрозу иммунной системе человека. Однако пока точного заключения на этот счет нет.

Мутация была выявлена впервые в Перу в августе 2020 года, 81% всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходятся на этот вариант. В Аргентине и Чили эта доля равна примерно одной трети.