Посольство США в Армении предупреждает своих граждан

Посольство США в Армении призвало граждан своей страны к бдительности в связи с ожидаемыми в республике поствыборными акциями. Об этом говорится в заявлении американского диппредставительства, пишут армянские СМИ.

Согласно заявлению, в течение последующих двух недель в Ереване и областях Армении возможны демонстрации или митинги, связанные с выборами и их итогами. "Граждане США должны проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении американского посольства.

Внеочередные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня.