В Африке нашли один из крупнейших алмазов в мире

Алмаз нашли на руднике Джваненг, принадлежащем компапии Debswana Diamond. Это богатейший алмазодобывающий карьер мира, на территории которого находятся три кимберлитовые трубки. Ежегодно там добывается от 12,5 до 15 миллионов каратов.

Самый большой алмаз в мире – "Куллинан". Его вес – 3106,75 карата (или 621,35 грамма), размеры 100х65х50 миллиметров. Его нашли в 1905 году. Считается, что "Куллинан" – всего лишь часть более крупного алмаза, который так и не нашли. Второй по крупности алмаз – "Севело" добыли в апреле 2019 года в Ботсване. Его масса составляет 1758 карат.