Евро-2020: Италия разгромила Швейцарию и первой вышла в плей-офф

На Евро-2020 завершился 2-й тур в группе «А». В Риме Италия разгромила Швейцарию со счетом 3:0 и первой на нынешнем чемпионате обеспечила себе путевку в 1/8 финала.

Два мяча забил Мануэль Локателли, отличившийся на 26-й и 52-й минутах. А точку в матче поставил Чиро Иммобиле, забивший на 89-й.

Напомним, в первом матче Италия также со счетом 3:0 разгромила Турцию. В двух других матчах группы «А» Уэльс сыграл вничью 1:1 со Швейцарией, а в среду обыграл Турцию – 2:0.

Турнирное положение в группе «А»

1.Италия – 6 очков, разница мячей 6-0 (2 матча)

2.Уэльс – 4, 3-1 (2)

3.Швейцария – 1, 1-4 (2)

4.Турция – 0, 0-5 (2).

Матчи 3-го тура состоятся 20 июня. Италия в Риме примет Уэльс, а Турция в Баку сыграет со Швейцарией.

Италия и Уэльс определят обладателя 1-го места. Валлийцев для выхода в плей-офф устроит и ничья. А в матче Турция – Швейцария обеим командам нужно будет обязательно выигрывать. У швейцарцев еще есть шанс занять 2-е место в группе, а туркам нужно побеждать и желательно крупно, чтобы иметь шансы пробиться в 1/8 финала с 3-го места. Как известно, четыре лучшие команды среди занявших 3-и места также выходят в плей-офф.