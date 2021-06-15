Ученые указали на связь COVID-19 с развитием синдрома паркинсонизма

Индийские ученые из лаборатории стволовых клеток и нейродегенарации Школы естественных наук Бхаратидасана опубликовали исследование, в котором изучили связь потери обоняния у пациентов с коронавирусом и болезни Паркинсона (БП), сообщает «Известия».

На мысль о связи двух этих состояний указывает тот факт, что зафиксированы случаи, когда у переболевших COVID-19 проявлялся синдром паркинсонизма. Это синдром, при котором замедленность и тремор — симптомы болезни Паркинсона — появляются из-за инфекции или травм.

Потеря обоняния в ряде случаев может быть связана с разрушением в мозгу инфицированных дофаминэнергических нейронов, которые секретируют дофамин. Нехватка этого гормона провоцирует у пациентов двигательные нарушения и развитие БП, считают ученые. Кроме того, потеря возможности чувствовать запахи — важный симптом болезни Паркинсона.

«Сейчас многие ученые связывают коронавирусную инфекцию и нейродегенеративные заболевания, но доказательной базы пока нет — описано очень мало случаев. Но это не говорит о том, что такую связь не найдут в ближайшее время. Что касается нарушения обоняния, то оно может происходить по разным причинам: от нарушений целостности слизистой носа до поражения ЦНС. При болезни Паркинсона это связано именно с гибелью периферических нейронов. Что может быть и при коронавирусной инфекции», — рассказал «Известиям» невролог, врач-сомнолог отделения медицины сна клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Серго Центрадзе.