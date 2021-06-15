Выходец из России стал новым министром туризма Израиля

Впервые министерство туризма Израиля возглавил репатриант из Биробиджана. Vesty.co.il пишет, что речь идет о Константине (Йоэле) Развозове. Он третий министр-репатриант в правительстве Беннета-Лапида (двое других - Либерман и Элькин).

Новый министр отметил, что до пандемии Израиль принимал миллионы туристов в год, а отрасль туризма приносила десятки миллиардов шекелей в государственную казну и обеспечивала заработок более 200 тысяч семей.

"Но затем наступил тяжелый год эпидемии... Туристическая индустрия все еще не пришла в себя от этого удара... Мы в новом правительстве позаботились внести пункт о продолжении оказания поддержки гостиничному бизнесу и индустрии туризма в список основных приоритетов".

Константин Развозов, который лично принимал участие в судьбах многих израильтян и репатриантов, застрявших во время эпидемии за границей, пообещал на церемонии "разработать эффективный план по упрощению процедуры въезда туристов в Израиль".