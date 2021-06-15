Байден резко ответил журналистке, но потом извинился

Президент США Джо Байден в резкой форме ответил на вопрос журналистки телеканала CNN, однако позже принес свои извинения.

Корреспондент телеканала Кейтлин Коллинз по окончании пресс-конференции Байдена в Женеве, когда он уже шел к выходу, спросила, почему американский лидер уверен, что его российский коллега Владимир Путин "изменит свое поведение".

"Я не уверен, что он изменит свое поведение. Где, черт возьми... Что вы делали все это время? Когда я сказал, что уверен? - отреагировал Байден, вернувшись к журналистам. - Я сказал, что (давайте начистоту) ... Я сказал, что их поведение изменится, если остальной мир отреагирует на них и это понизит их статус в мире. Я ни в чем не уверен. Я просто излагаю факт", передает ТАСС.

"Если вы не понимаете этого, вы занимаетесь не тем делом", - заключил американский президент.

Позже перед отлетом из Женевы Байден принес журналистке свои извинения за резкий ответ: "Я должен извиниться перед той, которая задавала последний вопрос. Мне не стоило умничать, отвечая на него".