Германия из-за скандала выводит из Литвы взвод солдат

Deutsche Welle сообщает, что министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что все необходимые расследования и процедуры будут продолжены в Германии.

Бундесвер на фоне скандала вокруг серьезной провинности целого ряда немецких солдат из миссии НАТО в Литве 16 июня объявил о выводе из этой страны немецкого мотопехотного взвода в полном составе.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что из состава миссии НАТО в Литве были отозваны четыре немецких солдата из-за грубых провинностей в ходе армейской вечеринки. Ведется расследование по подозрению в совершении таких преступлений, как сексуальное насилие, оскорбления с предположительно расистской подоплекой, сексуальное принуждение и выходки экстремистского характера.

По данным следствия, в ходе вечеринки, состоявшейся 30 апреля в районе литовского города Рукла, некоторые немецкие солдаты напились так сильно и праздновали так шумно, что гостиничному персоналу пришлось вызвать немецкую военную полицию.

Еще более вопиющий случай был выявлен в ходе расследования данного инцидента. По словам солдат, их сослуживцы из мотопехотного взвода бундесвера распевали нацистские и антисемитские песни в день рождения Гитлера 20 апреля. В ходе расследования был выявлен и факт пропажи в подразделении 569 патронов. Минобороны проинформировало об этом контрольные органы в германском Бундестаге.