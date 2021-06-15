Спецслужбы Германии рассказали о преступлениях ПКК

BfV - спецслужба внутреннего назначения в Германии, подчиняется МВД. Основные задачи - наблюдение за организациями, угрожающими “свободному и демократическому основному правопорядку” Германии, и контрразведывательная деятельность.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) опубликовало отчет, в котором раскрывается преступная сущность террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК), пишет Anadolu.

В 420-страничном докладе, обнародованном министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, отмечается, что насилие остается стратегическим целью ПКК. В документе говорится, что ПКК по-прежнему является крупнейшей иностранной экстремистской группировкой, действующей в Германии.

Согласно отчету, в котором информации относительно деятельности ПКК отведено 12 страниц, численность членов террористической группировки в Германии составляет 14 500 человек. Также сообщается, что организация собрала 23,3 миллиона долларов под видом пожертвований или с помощью вымогательства.

В отчете указывается, что террористическая организация “промывает мозги” молодым людям в Германии и вербует новых членов с помощью соцсетей.