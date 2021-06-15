Азербайджанские и российские депутаты встретились в Москве

В Москве прошло 15-е заседание межпарламентской комиссии по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Совета Федерации РФ. АПА передает, что на заседании комиссии председательствовали глава азербайджанской делегации, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли и заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

На заседании было выражено удовлетворение текущим состоянием двусторонних межпарламентских связей, было отмечено тесное сотрудничество двух стран в рамках международных парламентских организаций, в том числе СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ и др.

Доверие между президентами России и Азербайджана, расширение из года в год парламентских отношений двух стран, то, что Россия является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Азербайджана, были особо подчеркнуты в выступлениях как российских, так и азербайджанских депутатов.

Азербайджанская делегация, отметив важность трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, подчеркнула, что победа во второй Карабахской войне была достигнута благодаря решимости и мудрому руководству главы государства Ильхама Алиева, а также мужеству и отваге азербайджанской армии, отметила роль президента РФ Владимира Путина в подписании указанных заявлений.

В ходе встречи была выражена благодарность азербайджанской стороне за широкое преподавание русского языка в Азербайджане, говорилось об успешном сотрудничестве в сфере образования между двумя странами.

В то же время до сведения российской стороны была доведена обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с необоснованной и предвзятой позицией некоторых российских депутатов по отношению к Азербайджану, трудностями с грузоперевозками на границе с Россией.