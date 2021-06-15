Саркастический пост Шахрияра Мамедъярова: «Надеюсь, вы радуетесь моей победе, хоть и не поздравили меня»

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, одержавший на днях блестящую победу на турнире Superbet Chess Classic в Бухаресте – первом соревновании из серии Grand Chess Tour, в саркастической форме высказал свое недовольство тем, что спортивные структуры в Азербайджане не поздравили его с этим успехом.

«Дорогие друзья, как вы знаете, я победил на турнире Grand Chess Tour, - написал Шахрияр в своем Facebook. – Это самый сильный турнир, который я когда-либо выигрывал. В этом соревновании выступали семь шахматистов из топ-10 мирового рейтинга. Ранее в истории азербайджанских шахмат никому не удавалось выиграть круговой турнир подобного типа. Благодарю всех, кто поддерживал меня до и после соревнования. Надеюсь, что моей победе радуются и наши соответствующие структуры, хоть они и не поздравили меня».

Напомним, в Бухаресте Мамедъяров набрал 6 очков в 9 турах и уверенно занял 1-е место. Он одержал три победы, обыграв подряд румына Константина Лупулеску, переехавшего в США армянина Левона Ароняна и американского шахматиста Фабиано Каруану.

Победа в Бухаресте принесла Шахрияру 90 тысяч долларов и 13 очков в общий зачет Grand Chess Tour. Помимо этого, Мамедъяров вернулся в пятерку лучших шахматистов планеты. Его текущий рейтинг – 2782. Благодаря удачной игре в Румынии наш шахматист поднялся на три позиции в рейтинге ФИДЕ, опередив Ароняна (2781), россиянина Александра Грищука (2777) и голландца Аниша Гири (2776).