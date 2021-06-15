Испанец убил свою мать и съел ее останки

Испанец приговорен к 15 годам тюремного заключения за убийство своей матери и поедание ее останков, передает BBC.

28-летний Альберто Санчес Гомес был арестован в 2019 году после того, как полиция обнаружила части тела вокруг дома его матери - некоторые в пластиковых контейнерах.

Суд отклонил аргументы Санчеса о том, что во время убийства у него были проблемы с психикой. Ему также было приказано выплатить своему брату 60 000 евро в качестве компенсации.

Полиция прибыла в дом на востоке Мадрида в феврале 2019 года после того, как друг выразил обеспокоенность по поводу благополучия Марии Соледад Гомес.

Санчес, которому тогда было 26 лет, задушил свою мать во время спора. Затем он расчленил и съел части ее тела в течение следующих двух недель, скормив часть своей собаке.