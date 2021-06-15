Китай запустил корабль с тремя космонавтами к орбитальной станции видео
Управление программы пилотируемых космических полетов КНР в четверг запустило пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции Китая. Об этом сообщает ТАСС.
Старт был осуществлен по графику в 09:22 по местному времени с площадки, расположенной на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F.
CMSA: Китай в 9:22 утра по местному времени с космодрома "Цзюцюань" (пров. Ганьсу) успешно запустил к строящейся орбитальной станции "Тяньхэ" пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12". Его экипаж состоит из 3 космонавтов. pic.twitter.com/ubz2zSjoVd— CGTN на русском (@cgtnrussian) June 17, 2021
Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно достиг околоземной орбиты.
"Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов, - заявил главный конструктор программы пилотируемых космических полетов КНР Чжоу Цзяньпин. - Мы знаем, что многие страны стремятся к сотрудничеству с нашей страной в соответствующем направлении и готовы к активному взаимодействию".
"После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по ее эксплуатации", - заявил помощник главы управления пилотируемых полетов Цзи Цимин. По его словам, китайская станция "должна стать космической научной лабораторией, задача которой - служить на благо всего человечества".