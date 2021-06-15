Армения готовится к внеочередным парламентским выборам

Досрочные выборы в парламент Армении, назначенные после длительного внутриполитического кризиса, состоятся 20 июня. Политические лидеры проводят агитацию среди своих сторонников - до наступления дня тишины остается три дня, передает ТАСС.

Социологические опросы и мнения экспертов показывают, что в воскресенье основными соперниками станут партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" и предвыборный блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна "Армения".

Из отчета партнера социологической службы Gallup - компании MPG следует, что силы Кочаряна и Пашиняна наберут почти по 24% голосов избирателей. За ними следует блок "Честь имею" третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Всего в выборах участвуют 26 предвыборных блоков и партий.

Самую активную избирательную кампанию ведет Пашинян, который взял отпуск и посещает все крупнейшие населенные пункты страны. Он встречается с местными жителями и выступает перед собравшимися вместе с членами его команды. Также довольно активную предвыборную кампанию ведет основной оппонент Пашиняна - Кочарян. Он также посетил все большие города и населенные пункты страны.

Согласно Избирательному кодексу Армении, Общественное телевидение страны обязано за два дня до голосования - 18 июня - устроить дебаты в режиме реального времени, на которые будут приглашены все главы партий и блоков, участвующих в выборах. Несмотря на то, что Пашинян неоднократно приглашал своих основных соперников принять участие в этих дебатах, по всей вероятности, они не состоятся. Кочарян, а также первый номер в списке блока "Честь имею" Артур Ванецян и первый президент, глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян публично отказались участвовать в предстоящих дебатах. Возможно, там будут присутствовать представители их партий, однако не известно, захочет ли Пашинян вести дебаты не с основными соперниками.