В рамках «Летней школы» стартуют уроки проекта «Цифровые навыки»

Уроки в классах проекта «Цифровые навыки» будут проходить 2 раза в неделю. В них могут участвовать как ученики проекта, так и ученики из других школ. Для учеников, не участвующих в проекте, была составлена специальная программа по изучению базовых знаний языков программирования Scratch и Python.

Отметим, что «Летняя школа» организована в Азербайджане 16–30 июня в целях закрепления необходимых знаний и навыков учащихся и обобщения изученных материалов. Учащиеся I-X классов всех общеобразовательных учреждений могут участвовать в «Летней школе» бесплатно и на добровольной основе. Для участия в «Летней школе» обратилось 177 935 учеников.

Напомним, целью проекта «Цифровые навыки», стартовавшего в Баку в 2017-2018 учебном году, является развитие у учащихся алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования. Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности школьников, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.