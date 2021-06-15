Мины в Карабахе прервали жизнь еще одного азербайджанца тело мужчины нашли через 10 дней; обновлено
Пропавший 8 июня житель Агдамского района Джасарат Хатамханов подорвался на мине на территории села Сеидли Агдамского района, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно предварительным данным, он незаконно перешел на освобожденные от оккупации, но пока не очищенные от мин территории. 16 июня его тело было обнаружено на территории села Сеидли Агдамского района.
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Пропавший более 10 дней назад в Агдаме 43-летний мужчина подорвался на мине. Как сообщает АПА, пропавший без вести Джасарат Хатамханов погиб, подорвавшись на мине в селе Сеидли.
Сотрудники правоохранительных органов осуществляют мероприятия, чтобы убрать тело Хатамханова с территории.
Отметим, житель села Сеидли Агдамского района Джасарат Хатамханов работал водителем в цехе по изготовлению надгробий в поселке Гузанлы. Во время очередной поездки по работе с ним пропала связь.
В отдел полиции Агдамского района была подана информация в связи с этим. Для его поиска на освобожденные от оккупации территории были привлечены сотрудники ANAMA, МВД и Минобороны.