Пропавший 8 июня житель Агдамского района Джасарат Хатамханов подорвался на мине на территории села Сеидли Агдамского района, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно предварительным данным, он незаконно перешел на освобожденные от оккупации, но пока не очищенные от мин территории. 16 июня его тело было обнаружено на территории села Сеидли Агдамского района.

* * *

Пропавший более 10 дней назад в Агдаме 43-летний мужчина подорвался на мине. Как сообщает АПА, пропавший без вести Джасарат Хатамханов погиб, подорвавшись на мине в селе Сеидли.