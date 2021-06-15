Азербайджанская нефть дорожает

Цена на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла.

Согласно информации, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 1,34 доллара США, или на 1,78%, составив 76,52 доллара за баррель.