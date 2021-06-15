Азербайджанская нефть дорожает
Цена на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла.
Согласно информации, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 1,34 доллара США, или на 1,78%, составив 76,52 доллара за баррель.
Цена на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла.
Согласно информации, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 1,34 доллара США, или на 1,78%, составив 76,52 доллара за баррель.
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