В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу ограничения из-за роста случаев заболеваемости COVID-19, передает РИА Новости.

Так, с 2:00 до 6:00 запрещена работа кафе и ресторанов. Исключения составляют облуживание на вынос и доставка.

Кроме того, не разрешается проведение развлекательных мероприятий на объектах общепита, прекращается работа фуд-кортов и детских комнат.