Экс-депутат Рафаэль Джебраилов не хочет видеть журналистов на своем суде
В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джебраилова.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании, проходившем под председательством судьи Ахмеда Гулиева, были уточнены анкетные данные экс-депутата.
В заседании приняли участие и представители потерпевших Мушвига Оруджева, Малахат Гурбановой и Анара Алиева.
Адвокат бывшего депутата Тарлан Азаев обратился к судье и попросил исключить из зала заседания представителей СМИ. Судья ответил, что процесс проходит в открытом режиме.
Затем адвокат запросил у судьи время для ознакомления с материалами уголовного дела.
Заседание суда отложено до 24 июня.
Отметим, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с незаконными действиями бывшего депутата III, IV и V созывов Милли Меджлиса Рафаэля Джебраилова.
Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Рафаэль Джебраилов, будучи депутатом Милли Меджлиса, присвоил путем мошенничества денежные средства 11 человек на общую сумму 2 млн 571 тыс. манатов.
На основании собранных по делу доказательств Рафаэлю Джебраилову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба). Решением суда в отношении экс-депутата избрана мера пресечения в виде ареста.