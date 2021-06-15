Экс-депутат Рафаэль Джебраилов не хочет видеть журналистов на своем суде

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании, проходившем под председательством судьи Ахмеда Гулиева, были уточнены анкетные данные экс-депутата.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джебраилова.

В заседании приняли участие и представители потерпевших Мушвига Оруджева, Малахат Гурбановой и Анара Алиева.

Адвокат бывшего депутата Тарлан Азаев обратился к судье и попросил исключить из зала заседания представителей СМИ. Судья ответил, что процесс проходит в открытом режиме.

Затем адвокат запросил у судьи время для ознакомления с материалами уголовного дела.

Заседание суда отложено до 24 июня.

Отметим, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с незаконными действиями бывшего депутата III, IV и V созывов Милли Меджлиса Рафаэля Джебраилова.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Рафаэль Джебраилов, будучи депутатом Милли Меджлиса, присвоил путем мошенничества денежные средства 11 человек на общую сумму 2 млн 571 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Рафаэлю Джебраилову предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба). Решением суда в отношении экс-депутата избрана мера пресечения в виде ареста.