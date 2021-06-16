Эксперты допустили подорожание нефти до $80 за баррель

С начала июня цена нефти Brent выросла почти на 6% и оказалась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, при этом котировки могут продемонстрировать дальнейший рост, предполагают аналитики, передает ТАСС.

Как отметил ведущий аналитик Refinitiv Ихсан Хакк, стимулирует рост спроса политика стран ОПЕК+, которые поэтапно наращивают добычу. Это также может способствовать росту цен до уровня выше 80 долларов за баррель, причем уже в ближайшей перспективе.

"Однако, если цены поднимутся выше 80 долларов за баррель, нефтедобывающие компании окажутся под давлением из-за желания увеличить добычу", - уточнил эксперт.

Вместе с тем отмечается, что присутствует риск возвращения на рынок иранской нефти, так что вряд ли цены надолго задержатся на таком уровне.