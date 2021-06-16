В Кремле назвали результативными переговоры Путина и Байдена

Саммит президентов России и США прошел, скорее, со знаком "плюс" и был результативен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий в связи с этим саммитом. Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он, скорее, со знаком "плюс", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг, передает Интерфакс.

"Он результативный с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах", - отметил Песков.