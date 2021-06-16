В Апшероне ребенок упал с шестого этажа

Двухлетний ребенок погиб, упав с 6-го этажа в Апшеронском районе.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в Апшеронском молодежном городке. Погибший - Фелин Оруджлу, 2019 г.р.