В Апшероне ребенок упал с шестого этажа
Двухлетний ребенок погиб, упав с 6-го этажа в Апшеронском районе.
Как сообщает АПА, инцидент произошел в Апшеронском молодежном городке. Погибший - Фелин Оруджлу, 2019 г.р.
Двухлетний ребенок погиб, упав с 6-го этажа в Апшеронском районе.
Как сообщает АПА, инцидент произошел в Апшеронском молодежном городке. Погибший - Фелин Оруджлу, 2019 г.р.
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