Трое кандидатов в президенты Ирана отказались от участия в выборах

Представитель руководителя Исламской Республики Иран в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили принял решение снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

В своем заявлении Джалили указал, что отказывается от предвыборной гонки в пользу другого кандидата - Ибрахима Раиси, фаворита гонки.

О решении не принимать участие в выборах ранее объявили консервативный депутат Алиреза Закани, а также кандидат-реформатор Мохсен Мехрализаде. Таким образом, борьбу за президентское кресло будут вести четыре кандидата.

Выборы президента Ирана состоятся в пятницу, 18 июня. По данным Press ТV, за Раиси готовы проголосовать 55,6% избирателей, второе место в рейтинге с большим отрывом занимает Мохсен Резаи, которого поддерживают 5,5% избирателей. 23% избирателей еще не определились с выбором. Президент Ирана избирается на четыре года. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос.