Кремль: посол России в США возвращается в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов, как ожидается, в ближайшие дни вернется в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", - ответил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" на вопрос, вернулись ли послы РФ и США к местам работы после того, как соответствующее решение было принято в среду на саммите президентов двух стран в Женеве.

"На днях, наверное, прилетит", - добавил Песков, отвечая на вопрос, в какой срок Антонов прибудет в США.