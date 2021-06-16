Дорожная полиция о «скрытых радарах» на дорогах

В последнее время в соцсетях и на некоторых сайтах появилась информация о том, что якобы дорожная полиция устанавливает на дорогах скрытые радары, часто меняет дорожные знаки с максимально допустимой скоростью движения, штрафует водителей, даже если они и не нарушили ПДД.

В сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана говорится, что данные утверждения являются необоснованными, так как радары - спецтехника с функциями фото- и видеорегистрации - интегрированы в центральную информационную систему Главного управления дорожной полиции. Информация о совершении административных проступков в режиме реального времени передается в эту систему.

В соответствии с законом «О дорожном движении», для сообщения о наличии радаров на дорогах должны устанавливаться сервисные указатели «Информационный стенд» и дополнительные указатели, либо указатель «Ограничение максимально допустимой скорости». Они размещаются на расстоянии 150-1000 метров от соответствующего радара вне населенных пунктов, а в населенных пунктах – на расстоянии 50-200 метров перед радарами, говорится в сообщении дорожной полиции.

Стационарные радары или мобильные, установленные в патрульных автомобилях, используются во многих странах мира. Водители, зная об этом, предпочитают не нарушать ПДД. Благодаря этим мерам в последние годы в Азербайджане уменьшилось число ДТП и количество смертельных исходов и травм в результате аварий, отмечается в сообщении.