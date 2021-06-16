В Азербайджане соцвыплаты за 5 месяцев 2021 года превысили 2 млрд

Темпы роста доходов Г осударственного ф онда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжились и в январе-мае 2021 года.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, за тот же период доходы фонда выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,6%, или на 142,8 миллиона манатов, и составили 2 302,1 миллиона манатов.

Доходы в ГФСЗ за счет поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование увеличились на 8,4% (118,8 миллиона манатов) - 1 527,7 миллиона манатов.

В январе-мае расходы фонда на выплаты населению выросли на 5,1% - 2 012,8 миллиона манатов.